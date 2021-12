Palhaços do Rio Vermelho desfilam neste sábado

Palhaços do Rio Vermelho fazem sexto desfile de rua, no próximo sábado, 23, com concentração às 17h, na rua Fonte do Boi, e saída às 19h, com destino ao Largo de Santana, no Rio Vermelho.

Com o tema "Não deixe que lhe façam de palhaço, tome você mesmo a iniciativa", o cortejo será puxado pela Banda Marmelada, Zambiapunga de Taperoá, Grupo Cultural O Bagunçaço e O Povo Pediu.

Uma trupe circense de malabaristas e pernas de pau, grupo Tudo X Transforma e carro alegórico com o homenageado Cacau do Pandeiro e os reis dos palhaços, Magary Lord e Sylvia Patrícia também desfilarão pelas ruas do bairro boêmio.

A adesão é gratuita e o desfile é aberto a todos que chegarem, de preferência, caracterizados de palhaço. Durante a concentração, maquiadores cênicos estarão disponíveis para atender os foliões.

