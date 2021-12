Palhaços do Rio Vermelho coroam o rei e a rainha do Carnaval 2019

O cantor Jau e a gestora do teatro Sesi Rio Vermelho, Rosa Villas-Boas, serão coroados o rei e a rainha do movimento cultural Palhaços do Rio Vermelho. A dupla vai receber as coroas e os cetros das mãos dos antecessores, Andrezão Simões e Márcia Short, no Ensaio Geral que acontece no dia 27 de janeiro. O evento acontece a partir das 15h, no parador Z1, no Rio Vermelho.

A animação fica por conta do Micro Trio e do grupo O Povo Pediu. Os homenageados deste ano são o professor Nelson Pretto e a educadora Anna Penido, ex-coordenadora do projeto comunitário Bairro-Escola Rio Vermelho.

Durante a festa, também será lançada a edição de 2019 da camisa artística dos Palhaços, que é assinada pelo artista plástico Guache Marques.

