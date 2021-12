Palhaços do Rio Vermelho animam pré-Carnaval neste sábado

O famoso pré-Carnaval dos Palhaços do Rio Vermelho vai animar o bairro mais boêmio da capital baiana neste sábado, 27. O movimento cultural estima que cerca de 6 mil pessoas prestigiem a folia gratuita e sem cordas.

Criado em 1986, o movimento cultural Palhaços do Rio Vermelho resgata a história do Carnaval e suas marchinhas. A concentração acontece às 17h, na Quadra Esportiva na Rua da Paciência, com maquiadores, pernas de pau, malabaristas, palhaços, baianas e grupos folclóricos, que convocam a população do bairro para o cortejo.

Já o desfile está marcado para as 19h, seguindo em direção às Ruas Odilon Gomes e Guedes Cabral, até a Rua Fonte do Boi, acompanhado pela Banda Marmelada, Grupo Folclórico Zambiapunga de Taperoá, Os Enlatados de Madre de Deus (Bloco da Latinha), Ala das Baianas, Bagunçaço, As Xicas, Pau de Fita, grupo circense, entre outras manifestações.

