Palco do Rock ainda é uma incógnita no Carnaval

Única alternativa para o público que não curte o Carnaval, a 21ª edição do Palco do Rock ainda aguarda liberação de verba para a sua realização, prevista para os dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.

Segundo Sandra de Cássia, presidente da Associação Cultural Clube do Rock da Bahia (ACCR-BA), apesar de sinalizar apoio ao festival, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult) não formalizou nenhum tipo de documento neste sentido. Procurada, a Secult informou que, até a próxima sexta, dará um parecer sobre a questão.

"Todo processo de apoio direto, credenciamento ou convênio precisa ser enviado à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para análise, viabilidade jurídica e emissão de parecer, favorável ou não", afirmou a pasta, por meio de sua assessoria.



Saída de Piatã irrita



A presidente da ACCR-BA, Sandra de Cássia, diz que a mudança do local do evento, que acontecia tradicionalmente em Piatã, também prejudica o festival. "Muita gente vem de outros estados e não está sabendo. Mas, só para botar uma placa, a Sucom cobra muito caro", critica a presidente, lembrando que a realização do evento foi alterado para o Jardim de Alah.

Sobre o impasse para a liberação da verba, ela diz que todo ano é o mesmo atraso. Em resposta, a Secult diz reconhecer a importância do Palco do Rock, mas afirma cumprir rigorosamente o que determina a legislação.

