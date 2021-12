Palco do Rock 2016 terá atração internacional

Com o tema "Brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da Peste. Saga Esperança", a 22ª edição do Palco do Rock já tem a grade de atrações definida. O festival acontecerá entre os dias 6 e 9 de fevereiro, na orla de Jardim de Alah, com os shows começando a partir das 18h30.

Entre as atrações deste ano, destaque para a banda norte-americana Unconscious Disturbance, que conta os irmãos brasileiros Kiko Freiberg (vocal / guitarra), Daniel Freiberg (bateria / vocal).

Com uma mescla musical, do rock pesado ao pop rock, a banda vinda do Brooklyn, Nova Iorque, traz o show do novo álbum "Shooting At The Moon". Eles se apresentam no domingo, dia 7.

O festival também traz artistas da cena local, como Behavior, Drearylands, Guga Canibal, Circo de Marvin e Veuliah. Além de artistas de outros cantos do País, como Kattah (PR), Aneurose (MG) e NecroHunter (PB).

