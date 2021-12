Vina Calmon faz dueto com Buk Jones no Campo Grande

Vina Calmon, que faz sua estreia no Carnaval à frente da Cheiro de Amor, entrou no Circuito Osmar arrastando os foliões do bloco Cheiro ao som de um amigo sucesso do grupo, "Flores". Mas, ao avistar de cima do trio o cantor e amigo Buk Jones, que marcava presença no camarote de uma emissora local, a cantora logo pediu para eles formarem um dueto. Foi o tempo apenas da produção da artista providenciar um microfone e entregar ao cantor.

Conhecido no cenário da música baiana pelo sucesso nos anos 80 como um dos integrantes da Bandamel, Buk Jones convidou Vina para cantar um outro sucesso do Carnaval baiano: "Protesto Olodum".

"Vina, meu amor, minha linda. Vamos cantar uma música que o público todo conhece e é muito especial", disse Buk Jones, pouco antes de começar a cantar.

Após a canção, Vina agradeceu a parceria e seguiu pelo circuito emplacando sucessos na voz de Daniela Mercury, como "O Canto da Cidade" e "Trio Metal".

