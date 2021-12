Sedur interdita camarote Casa D'Itália por irregularidades

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) interditou, no sábado, 11, o camarote Casa D'Itália, no Campo Grande, por falta de licença do órgão e da ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Segundo comunicado da Sedur, o projeto apresentado pelo camarote, que tem capacidade para 500 pessoas, “também não atende às determinações do Código de Obras do Município no quesito segurança”.

O órgão apontou irregularidades como falta de rota de fuga e de pagamentos das taxas municipais necessárias ao funcionamento do espaço.

Notificação

Ainda de acordo com a Sedur, os responsáveis pelo camarote já haviam sido notificados em ações preventivas desde janeiro, quando os camarotes começaram a ser montados. "A Operação Pré-Carnaval da Sedur emitiu mais de 1.400 notificações a todos os envolvidos na realização da festa, sobre a necessidade de cumprimento das regras estabelecidas pela legislação para o ordenamento e segurança do evento", disse o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

Foram interditados, também, os camarotes Tribus e Schin. Este último, autuado na madrugada de sábado, por exibir publicidade irregular, realizou ajustes e teve o funcionamento liberado logo pela manhã. O Tribus, em Ondina, continua impedido de funcionar. Os responsáveis pelos camarotes não foram localizados no sábado.

