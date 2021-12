Saulo recebe O Teatro Mágico em trio pipoca no Campo Grande

Como já virou tradição em seus desfiles no Carnaval de Salvador, o cantor Saulo levou sua Pipoca para o Circuito Osmar (Campo Grande) no início da tarde deste domingo, 15, com convidados.

Ao entrar na passarela da folia, o cantor baiano agitou o público com "Raiz de Todo Bem", que já se tornou um dos hinos da folia de Momo. Logo em seguida, ele convidou o cantor do grupo O Teatro Mágico, Fernando Anitelli, para apresentar canções de seu reperttório, entre elas "O Anjo Mais Velho.

"Estamos muito felizes da vida de estar aqui a convite de Saulo, misturando poesia e Carnaval", disse o artista convidado, em referência ao tema da Pipoca de Saulo deste ano, "Povoesia".

Esta é a primeira que O Teatro Mágico participa da festa na capital baiana.

"Circulou" foi a música que marcou a retomada do repertório do baiano, que arrastou uma multidão no Campo Grande.

Saulo faz dueto com cantor de O Teatro Mágico (Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

