Saulo desce até o chão para cantar com foliões do Coruja

No último dia da folia Saulo ainda é pura animação. O cantor, que puxa os foliões do bloco Coruja, no Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida), nesta terça-feira, 17, desceu do trio para se juntar ao público ainda quando cantava o sucesso "Vú". "Vou aí falar com voc, disse o cantor, que fez a emoção tomar conta da avenida cantando o hino "We Are Carnaval".

Ao passar pelo camarote da prefeitura, Saulo pediu para ACM Neto cantar junto e gritou "Esquenta", em alusão à apresentadora Regina Casé, que acompanha o desfile na Avenida.

Em seguida, ao avistar o educador, poeta, compositor e atual secretário da Cultura do Estado, Jorge Portugal, que marcava presença no camarote de uma emissora local, Saulo deu uma pausa para recitar um poema que fez para homenagear a Bahia.

Depois, andando com os foliões do bloco, Saulo parou para fazer um dueto com Mariene de Castro, que também acompanhava o circuito de camarote. Juntos eles cantaram o clássico "Não Deixe o Samba Morrer". Depois, Saulo voltou ao trio e a sambista se juntou a ele no percurso.



Empolgado e todo vestido de vermelho, Saulo seguiu pela avenida cantando "Eva", "Raiz de Todo o bem", "Pra frente", de Ivete Sangalo. O cantor causou o maior alvoroço entre os foliões. Alguns cordeiros do bloco se desentenderam com policiais e foram atingidos com spray de pimenta no rosto.

