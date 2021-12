Samba e pagode comandam o circuito Osmar no início oficial da folia

O primeiro dia de Carnaval no circuito Osmar, nesta quinta-feira, 8, foi reservado para a swingueira do pagode baiano do Harmonia do Samba e Léo Santana. Antes mesmo de iniciar as apresentações no Campo Grande, uma multidão lotava o circuito para aproveitar o Carnaval sem cordas.

Por volta das 18h, o cantor Xanddy começou a aquecer com músicas antigas como ‘Tira a mão do bolso’. “Há mais de 16 anos que não fazemos um trio assim para o povo. Agradeço a toda minha pipoca por esse momento”, disse Xanddy.

Atenta aos comandos de Xanddy, a estudante Sara Medeiros, 26 anos, comemorou seu aniversário e com cartaz ela declarava o seu amor pela banda. “Uma paixão que não tem como explicar. A banda faz parte da minha vida e essa pipoca surgiu como um presente”.

Logo atrás, o gigante Léo Santana animou as ‘santinhas’. Com sua irreverência, fazia questão de acenar e agradecer a presença dos fãs. Ainda na concentração, o cantor contou para a equipe de A TARDE sobre as expectativas. Segundo ele, a apresentação no Pipoco, na última terça-feira, foi com uma bênção para os outros dias de festa. “Hoje se inicia, de fato, a festa. Confesso que estou ansioso em tocar com esse povo lindo”, disse Léo.

Registrando cada momento com uma câmera, a turista de Santa Catarina, Luana Jesus, 25 anos, a chegada do cantor. “Ele já é muito famoso lá em Floripa. Tive que ver de perto essa energia que ele transmite”, disse.

A noite ainda foi dedicada aos sons do pandeiro, tamborim, cavaquinho e cuíca na Quinta do Samba. A manifestação popular tomou força e o Circuito Osmar (Campo Grande) reuniu desfiles de agremiações dedicadas ao ritmo.

Entre um dos favoritos dos foliões, o bloco Alerta Geral desfilou com o tema A Velha Guarda do Samba Baiano que trazia os cariocas Xande de Pilares, Délcio Luiz, Arlindinho, Mosquito e o grupo baiano Bambeia. A folia no circuito Osmar ainda teve a apresentação do grupo É o Tchan.

