Rui Costa destaca apoio a blocos afro e celebra parceria

Dando continuidade à sua programação no segundo de dia do Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 9, o governador Rui Costa participou da abertura oficial da folia no Pelourinho (cicuito Batatinha), que terá a saída do bloco afro Olodum, uma das entidades apoiadas pelo Carnaval Ouro Negro.

Na ocasião, ele assinou o documento que celebra uma parceria entre o Olodum e a companhia aérea Avianca. A medida foi viabilizada por meio de negociações que com a Secretaria Estadual de Turismo, o grupo Olodum e a empresa.

"Aqui no Pelourinho tá a raiz do Carnaval da Bahia, onde ele nasceu com seus ritmos, seus tambores. É preciso que a gente mantenha vivas todas as formas de manifestações no carnaval. A grande marca do Carnaval da Bahia é a diversidade, e nós temos que abrir portas pra que essa diversidade se manifeste", disse o governador, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

O Olodum, que ainda na noite desta sexta-feira no Campo Grande, homenageia a força das mulheres e também chama a atenção para a falta de água e os problemas provocados pela escassez deste recurso. O bloco, que representa um importante símbolo de luta e resistência para a comunidade negra.

Carnaval Ouro Negro

Das mais de 200 atrações que o governo do estado apoia no Carnaval de Salvador, 91 são entidades de matrizes dos povos africanos e tradicionais, como Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Filhos de Gandhy.

Elas vão desfilar por meio do Carnaval Ouro Negro, que comemora dez anos de criação, se mantendo como um dos mais significativos projetos do governo estadual, sob a organização da Secretaria de Cultura (Secult).

