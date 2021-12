Quem foi curtir a festa, nesta sexta-feira, 9, segundo dia de folia em Salvador, no circuito Osmar encontrou um Campo Grande ainda esvaziado no final da tarde, mas aproveitou o espaço de sobra para pular o Carnaval das antigas, com artistas consagrados nas décadas de 80 e 90, como Ricardo Chaves e Sarajane.

>>Veja como foi a cobertura do segundo dia de folia

>>Confira a programação no circuito Osmar

À frente de um trio independente, Chaves fez a servidora pública Kátia Gomes, 48 anos, relembrar os tempos de foliã do extinto bloco Coruja, quando o músico tocou os primeiros acordes. “Estou fazendo uma viagem no tempo. É muita lembrança boa”, disse seguindo o trio.

Ele tocou músicas próprias, além de sucessos de outros compositores carnavalescos, como “Pequena Eva”, mas também evocou Tim Maia e Jorge Ben.

“O que ajuda a fazer o diferencial com esse repertório variado”, avaliou o administrador Lucas Ribeiro, 45 anos.

Sarajane, cantora: “É um prazer muito grande, uma honra fazer parte dessa ação social pela primeira vez, com essa energia contagiante”

Inclusão

Já Sarajane levou lambada, merengue, frevo, axé e galope pela primeira vez para o bloco Me Deixe à Vontade, que promove a inclusão de pessoas com deficiência na folia de Salvador há 25 anos. A cantora, também, comemorou três décadas de lançamento de “Roda”, um de seus maiores sucessos.

“É um prazer muito grande, uma honra fazer parte dessa ação social pela primeira vez, com essa energia contagiante, em um bloco idealizado pela guerreira Luiza Câmara”, discursou.

A dona de casa Rute Oliveira, 42 anos, avalia o bloco como fundamental para elevar a autoestima das pessoas com deficiência. “Afinal, também temos o direito de brincar”, afirmou.

Ricardo Chaves e Sarajane fazem um ‘revival’ no centro | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo