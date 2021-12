Rafa e Pipo Marques estreiam no circuito Osmar nesta terça

Os cantores Rafa e Pipo Marques estreiam nesta terça-feira, 5, no circuito Osmar (Campo Grande). A dupla se despede do Carnaval de Salvador e segue até a praça Castro Alves com um trio sem cordas.

"Crescemos acompanhando meu pai (Bell Marques) no Campo Grande, então, sabemos da importância do circuito para o Carnaval”, destaca Rafa. “Será um privilégio sair sem cordas no circuito Osmar e reviver tantas memórias", conta Pipo.

A dupla irá encerrar as apresentações na folia com um show no Camarote do Nana.

adblock ativo