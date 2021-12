Pipoca do Eva reúne antigos cantores da banda

Para comemorar os 30 anos da axé music e os 35 da Banda Eva, Felipe Pezzoni levou alguns dos antigos cantores do grupo para cima do trio da Pipoca do Eva, nesta terça-feira, 17, no circuito Osmar (Campo Grande). Ricardo Chaves, Emanuelle Araújo e Marcionílio relembraram antigos sucessos, a exemplo de "Pequena Eva".

"A história da Banda Eva se confunde com a da axé music e por isso ressalta ainda mais a importância desse grupo para a Bahia", afirmou Felipe. Também participaram do desfile, os ex-vocalistas da Banda Mel Buck Jones e Robson Morais.

