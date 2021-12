Pagode e samba comandam primeira noite de festa no Campo Grande

No circuito Osmar (Campo Grande), o Carnaval de Salvador começou oficialmente, na quinta-feira, somente após a entrega das chaves ao Rei Momo. Mas depois da cerimônia, Léo Santana e Psirico deram início à folia propriamente dita, fazendo uma multidão correr atrás dos trios.

Entretanto, não só os acordes eletrizantes dos trios animaram os foliões. Depois, foi a vez do samba dar as caras na passarela mais tradicional do Carnaval com os famosos blocos A mulherada e Alerta Geral.

Como já era esperado, no primeiro dia da festa Léo Santana e Márcio Vitor começaram as suas campanhas para conquistar o público com músicas candidatas à melhor do Carnaval.

A aposta do ‘Gigante’, como Leo Santana é carinhosamente chamado pelo seus fã, é “Crush Blogueirinha”. Já o Psirico coloca na disputa a música “Rei Leão”. Numa disputa ainda sem definição, o folião pipoca fez a sua parte: dançou ao som das duas.

Mulherada 18 anos

Na quinta, teve até comemoração de maioridade no circuito. Trazendo o tema “Mistérios da África - as yabás, orixás, mães e rainhas”, o “A Mulherada” festejava os seus 18 anos de atividade.

Cada ala do bloco buscava homenagear as raízes ancestrais da mulher negra. Não faltaram representações de orixás como Iansã, Iemanjá, Oxum e Nanã, em muitos tons de azul, vermelha, amarela e lilás para simbolizar as divindades.

Fã do A Mulherada, uma foliã definia o sentimento de sair no bloco e a sua expectativa. “Ele representa a nossa raiz afro e desejo que ele cresça cada vez mais, sempre nos dando esse orgulho”.

