Ostentação e protestos marcam desfile no Campo Grande

Ostentação, convidados especiais e pedidos por justiça e paz marcaram o quinto dia de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida), nesta segunda-feira, 16. Depois do desfile da Banda Didá, no final da manhã, foi a vez de Saulo atrair a atenção do público com o trio Pipoca do Saulo.

Mal começou o desfile pelas ruas do Campo Grande e Saulo logo chamou seus convidados para se juntar a ele no comando do trio. "Trouxe meus amigos aqui para a gente repetir a festa que fizemos no Festival de Verão", disse o cantor, recebendo Ana Mametto, Katê, Juninho Black, Marcia Castro, Edu Casa Nova e Serginho, da Adão Negro. Juntos eles cantaram "Nega do Cabelo Duro".

Depois de Saulo, o clima de ostentação tomou conta do circuito com Neto LX. O cantor agradeceu o sucesso da música "Gordinho Gostoso".

"Obrigado, Salvador, por ter escolhido essa música como o hit do verão", disse Neto, falando ainda da fase que está vivendo. "Estou muito feliz com toda essa recepção e de estar puxando um bloco no Carnaval. Obrigado a todos os artistas que estão cantando minha música. Estou feliz por estar aqui hoje representando o arrocha e a música baiana".

O cantor ainda causou o maior frisson quando estorou espumantes, enquanto cantava "Banho De Chandon", e deu banho nos foliões e dançarinos que o acompanhavam.

A Banda Eva veio logo depois. Felipe Pezzoni começou o circuito acompanhado de Armandinho e do grupo paulista de pop rock Rádio Táxi, os primeiro a gravar o sucesso "Eva", uma versão da canção homônima do italiano Umberto Tozzi, que na década de 90 foi gravada pela banda Eva, vindo a se tornar um hino para o grupo baiano.

Outra atração de destaque foi o bloco As Muquiranas que, vestidos de baianas, fizeram seu próprio tapete branco no Circuito Osmar. Além disso, Márcio Victor e os foliões levaram, mais uma vez, a irreverência dos transvestidos para as ruas do Campo Grande, com todos cantando "Eu sou Muquirana, com muito orgulho, com muito amor".

Márcio Victor, que mesmo se recuperando de uma cirurgia de Apendicite, realizada no sábado, 14, falou porque manteve a agenda do Carnaval. "Essa força de vocês é que me faz estar aqui hoje", disse o cantor do Psirico, antes de cantar sua aposta para ganhar o título de Melhor Música da folia, "xenhenhem".

Na Mudança do Garcia, o pedido por justiça foi o tema das revindicações. A Operação Lava Jato e as medidas do governo federal que retiram benefícios dos trabalhadores, foram os principais alvos dos foliões que saíram do bairro do Garcia para o circuito Osmar (Campo Grande).

Vina Calmon, que faz sua estreia no Carnaval à frente da Cheiro de Amor, entrou no Circuito Osmar arrastando os foliões do bloco Cheiro ao som de um antigo sucesso do grupo, "Flores". Mas, ao avistar de cima do trio o cantor e amigo Buck Jones, que marcava presença no camarote de uma emissora local, a cantora logo pediu para eles formarem um dueto. Foi o tempo apenas da produção da artista providenciar um microfone e entregar ao cantor. Eles cantaram "Protesto Olodum".

Após a canção, Vina agradeceu a parceria e seguiu pelo circuito emplacando sucessos na voz de Daniela Mercury, como "O Canto da Cidade" e "Trio Metal".

Depois foi a vez de Igor Kannário causar o maior alvoroço e arrastar uma multidão durante sua passagem pelo circuito. O pagodeiro pediu paz aos foliões da pipoca enquanto desfilava pelas ruas do Campo Grande. "Aqui na Bahia, não precisamos disso", disse o cantor, referindo-se às brigas.

O grupo Chiclete com Banana, que desfilou pela primeira vez com o cantor Rafa Chaves, também foi uma das atrações do circuito. No repertório, o grupo cantou os antigos sucessos que fazem a alegria dos chicleteiros.

Edy City surpreendeu o público anunciando que este é o seu último Carnaval e não explicou os motivos da decisão.

