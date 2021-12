Neto LX leva a "ostentação" para o Campo Grande

O clima de ostentação tomou conta do Campo Grande com a chegada de Neto LX e dos foliões do bloco Inter, nesta segunda-feira, 16, quinto dia de Carnaval em Salvador. Como era de se esperar, o cantor chegou ao Circuito Osmar cantando o hit "Gordinho Gostoso" e agradeceu o sucesso: "Obrigado Salvador por ter escolhido essa música como o hit do verão".

Mas o "momento ostentação" veio mesmo quando Neto cantou "Banho De Chandon". O cantor estourou alguns espulmantes e deu banho nos foliões e dançarinos que lhe acompanhavam.

Neto aproveitou o momento para agradecer a receptividade do público e da mídia. "Estou muito feliz com toda essa recepção e de estar puxando um bloco no Carnaval. Obrigado a todos os artistas que estão cantando minha música. Estou feliz por estar aqui hoje representando o arrocha e a música baiana".

