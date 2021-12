Moraes Moreira se apresenta na terceira edição do projeto Pôr do Sol

O cantor Moraes Moreira, ex- integrante do grupo Novos Baianos, se apresenta nesta terça-feira,5, na terceira edição do projeto Pôr do Sol, que acontece na Praça Castro Alves. Além do artista, também se apresentam as cantoras Márcia Short, Elaine Fernandes e Katia Guimma.

Durante o repertório, Moraes Moreira apresenta músicas que marcaram o carnaval. O cantor terá como convidado o seu filho, Davi Moraes.

Projeto Pôr do Sol

Com sua terceira edição, o projeto Pôr do Sol teve início no domingo,3, de carnaval com apresentações de Baby do Brasil, Larissa Luz, Luedji Luna e Xenia França. Já no sábado, 4, foi vez da apresentação à bordo do trio elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, os irmãos Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macedo.

