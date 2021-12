Mari Antunes desfila simpatia na avenida

Com sua simpatia característica, a cantora do Babado Novo, Mari Antunes, desfilou à frente do bloco Papa na tarde deste domingo, 15, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Com um repertório recheado de clássicos da axé music, a morena levantou os foliões com "We are the world of Carnaval", "Nega do cabelo duro", "Raiz de todo o bem" e "Pra Frente", além de arrochar muito, para a loucura dos "marmanjos" na avenida.

