Márcio Victor homenageia blocos afros

Vestido em homenagem aos blocos afros e menos abatido que nos dias anteriores, Márcio Victor - cantor do Psirico -, arrastou os foliões do bloco Inter, nesta terça-feira, 17, no circuito Osmar (Campo Grande).

No início do percurso, integrantes do Ilê Ayê cantaram e dançaram, em cima do trio, músicas que marcaram a axé music, como "Ilê pérola negra" e "Alfabeto do negão".

"Eu estou realizando um sonho de ter vocês em meu trio. Porque isso é axé. É do Curuzu que eu pego tudo para a minha música. Amo vocês", revelou Márcio, que também cantou com Sarajane e Lazinho, do Olodum.

Cantora do Ilê Aiyê, Iracema Kiliane parabenizou o psiriqueiro pelo esforço feito para cumprir a agenda carnavalesca. "Você saiu de uma cirurgia direto para o carnaval. Isso mostra o amor que tem pelo público. Queria ficar até o final do percurso contigo, mas não posso", disse a vocalista, que puxou o bloco do Ilê, durante a noite, também no circuito Osmar.

Recuperação

O cantor ainda brincou com a recuperação pós-operatória e agradeceu a atenção dos fãs. "Esse carnaval só não está melhor porque não posso comer feijão e fazer 'xenhenhém'. Mas a partir de quarta-feira, 18, que vem, eu faço tudo. Muito obrigado a vocês que estão comigo o ano inteiro", declarou ao público.

A estudante Mirela Sampaio, 20, considerou esse o melhor carnaval do Psirico. "O que ele fez pelos fãs não tem preço. Outro artista não faria. Com certeza ele ganhou o coração de todos e está de parabéns", afirmou.

Márcio Victor foi internado e operado no último sábado, 14, no Hospital Aliança. Ele recebeu alta no domingo, 15, e foi direto para o circuito, onde puxou o bloco Inter. Na segunda, 16, o cantor se vestiu de baiana para puxar as Muquiranas.

