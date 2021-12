Márcio Victor ferve centro com Inter e Muquiranas

Trazendo novamente uma proposta de suingue e diversão, a banda Psirico promete fazer um Carnaval para todos os gostos (e bolsos): blocos, pipoca e camarotes, nos cinco dias da folia e no arrastão da Quarta-feira de Cinzas.

Para além da festa, o cantor Márcio Victor quer levar uma mensagem de respeito aos foliões. “Acho importante falar sobre a questão do respeito às mulheres, levantar autoestima e dizer que elas podem ser o quiser, independente das escolhas. Que não se pode ditar regras para o corpo e que o julgamento é coisa do passado. Também gosto de abordar as questões sobre os temas da sociedade, em forma de protesto. Minha música é alegre, de refrão fácil, para contagiar as pessoas, e sempre que puder vou dar essa pitada enaltecendo as mulheres”, reforça.

Com Elas Gostam (Popa da Bunda), já um dos hits do verão baiano, o cantor reforça essa mensagem. “Popa da Bunda é aquela música que você escuta uma vez e não quer mais parar. Ela é um presente dos meninos do Áttoxxá, que confiaram nessa parceria comigo”, festejou Márcio.

Sobre a parceria com o Áttoxxá, ele enfatizou: “Os meninos eu já conheço e sou fã de todos. Eles são talentosos e os considero como a grande novidade da música da Bahia. É aquela coisa que você ouve e pensa: ‘É essa mistura que a música da Bahia precisava!’. Essa coisa que está enlouquecendo a galera”, comemorou.

Em mais um ano puxando o bloco Inter, o cantor destacou a importância da agremiação para a carreira dele. “O Inter é sempre especial, né? Estarei mais um ano no comando do bloco, que tem uma importância muito grande na minha vida. É muito especial cantar no circuito Osmar [Campo Grande] porque tem um pouco da história da minha família. Venho de blocos afros e de uma família musical, que sempre amou o Carnaval. Hoje me sinto responsável por continuar levando essa alegria e a minha música para este circuito, com um bloco que me faz feliz”, avaliou.

Além do Inter, outro bloco em que o Psi vai passar é o tradicional Muquiranas. “Sou um cara de sorte. Puxar as Muquiranas é algo que me traz uma alegria enorme. É uma zona organizada, do início ao fim. É um bloco que tenho um amor danado. Eu sou Muquiranas de coração. Já acordo ansioso no dia de puxar o bloco. Quero sempre fazer o melhor para eles, é minha paixão”, derramou-se.

adblock ativo