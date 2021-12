Marchinhas de Carnaval ganham espaço na avenida

O aniversário é da axé music, mas as marchinhas carnavalescas também têm seu espaço na folia. Exemplo disso foi a passagem, durante o Furdunço, do minitrio do Bailinho de Quinta, que relembrou as canções que animavam os foliões nas décadas passadas e continuam presentes na folia.

Com letras de duplo sentido, as marchinhas fizeram grande sucesso nas rádios e bailes de Carnaval entre as décadas de 1930 e 1960. Agora, voltam às ruas com nova roupagem, mas sem perder a graça e a animação.

Além do Bailinho de Quinta, também desfilaram na tarde desta sexta-feira, 13, durante o Furdunço, fanfarras e outros grupos que trouzeram as marchinhas para os foliões.

