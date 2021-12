Léo Santana comanda a irreverência das Muquiranas

As Muquiranas foi, sem dúvidas, o maior e mais animado bloco que passou pelo Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida), nesta terça-feira, 17, último dia da folia. A quantidade de baianas, entre elas o cantor Léo Santana, que comanda o bloco, não dava nem para pensar em calcular.

Sempre irreverentes, os foliões dos bloco dos travestidos são um espetáculo a parte pelas ruas do Campo Grande e centro da cidade. Com perucas de loiras, morenas e ruivas, unhas e cílios postiços, e maquiagem para mulher nenhuma botar defeito, as Muquiranas não cansam do grito de guerra "Uh é Muquiranas".

No repertório de Leo, que desfila pela primeira vez em carreira solo, sucessos do tempo que foi vocalista da Parangolé e do pagode baiano. O cantor deixou a passarela da folia cantando "Tudo nosso, Nada deles", de Igor Kannário.

