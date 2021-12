Ivete manda mensagem de apoio a Márcio Victor em desfile

Durante sua passagem pelo Circuito Osmar (Campo Grande) à frente do bloco Coruja, na tarde deste domingo, 15, Ivete Sangalo mandou uma mensagem de apoio ao cantor Márcio Victor, que passou por uma cirurgia na noite deste sábado, 14, por conta de um quadro de apendicite.

"Márcio, um beijo. Nada vai acontecer de errado", disse a musa da axé music, que também parabenizou a celebração dos 30 anos do ritmo.

"Nesses 30 anos de axé, eu agradeço a Deus por ser uma cantora de Carnaval, de cima do trio", disse Ivete, ao embalar o hit "Pre Frente", seguido por "Levada Louca", sucesso da época da Banda Eva.

Também levantaram o folião as canções "Tô na rua" e "Tempo de Alegria".

Ela também não esqueceu de Bell Marques, que desfila hoje no Circuito Dodô (Barra-Ondina), e fez dueto com Rafa e Pipo Marques, na música de trabalho do Oito7Nove4, "Se você fosse um peixinho".

