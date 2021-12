Irreverência marca comemoração dos 50 anos das Muquiranas

Irreverente, o bloco As Muquiranas desfila no Circuito Osmar na tarde deste sábado, 14, ao comando do Harmonia do Samba. Este ano, o bloco comemora 50 carnavais. O figurino utilizado pelos foliões homenageia a baiana.

Formado apenas por homens, o grupo se destaca pela criatividade e beleza das fantasias. A arma de água também já uma tradição dos participantes do bloco, que aproveitam o clima carnavalesco para interagir com os foliões.

