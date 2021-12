Igor Kannário causa alvoroço e pede paz aos foliões pipoca

Igor Kannário pediu paz aos foliões da pipoca enquanto desfilava pelas ruas do Campo Grande, nesta segunda-feira, 16. Puxando um trio independente, o pagodeiro causou o maior alvoroço e arrastou uma multidão durante sua passagem pelo Circuito Osmar.

Se antes ele era conhecido por incitação à violência em seus shows, agora o cantor resolveu conscientizar a população de que esse caminho não leva a lugar algum. "Aqui na Bahia não precisamos disso", disse o cantor, se referindo as brigas.

Kannário até parou o trio quando avistou uma briga e chegada da polícia. Depois de reclamar com os foliões, ele elogiou o trabalho da polícia e alertou que só seguiria com o desfile depois que a vítima da agressão, que estava desacordada no chão, fosse socorrida. "Só saio daqui depois que ajudarem ele. Por favor abram caminho para a polícia fazer seu trabalho", disse.

Com a situação resolvida, o pagodeiro emplacou a sua nova música de trabalho "Tudo Nosso, Nada Deles" e o sucesso "Lá Vem a Zorra".

Igor Kannário também tem seu nome envolvido com o uso de drogas.

