Guitarra baiana, reggae e axé animam folião durante Furdunço

Ao despontar na passarela da folia, o trio Armadinho e sua Fobica já anunciava o que estava por vir. A música era "Chame Gente", considerada um hino do Carnaval de Salvador, que balançou a multidão de fãs da guitarra baiana.

Uma das seguidores era a pedagoga Cristina Rodamilans, de 56 anos, que desde os 12 segue os irmãos Macedo, de quem é amiga de infância. "Acompanho todos os ensaios, não perco uma apresentação. E o Furdunço é muito legal e aconchegante, pois aproxima o público do artista. Eles próprios me disseram que é sensacional. Quem não vai atrás de Armandinho já morreu", brinca ela.

O repertório trouxe ainda clássicos do Carnaval, como "Chão da Praça" e "Varre, varre vassourinha".

Depois da guitarra baiana, foi a vez do reggae invadir o circuito, com a banda baiana Adão Negro. Além de levar sem "Anjo Bom" para a avenida, o grupo levou os reis Edson Gomes, com "Malandrinha", e Bob Marley, com "Is this love".

E o batuque mudou da jamaica para a África em um curto intervalo, pois na sequência apareceu Ninha e Amanda Santiago, ambos ex-Timbalada.

Elegibô, Faraó e Água Mineral fizeram parte do repertório, que também animou os foliões.

Cristina Rodamilans, de 56 anos, segue os irmãos Macedo desde os 12 (Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

