Grupo Quabales anima público com percussão no Campo Grande

O grupo de percussão Quabales, do nordeste de Amaralina, desfila no Campo Grande, nesta sexta-feira, 13. O grupo tem o apoio do grupo norte-americano Stomp, do qual o idealizador dos Quabales, Marivaldo dos Santos, faz parte.

As ferramentas usadas para criação dos instrumentos são latas e materiais reciclados. O Quabales é um projeto socioeducativo feito com 40 crianças e jovens moradores da região de Amaralina.

