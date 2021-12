Furdunço estreia no Circuito Osmar com 27 atrações

Após levar milhares de foliões para a Barra no último domingo, 8, dando início aos festejos carnavalescos em Salvador, o Furdunço fez sua estreia no Circuito Osmar na tarde desta sexta-feira, 13, com 27 atrações.

Já passaram pela passarela da folia grupos percussivos e culturais, fanfarras e microtrios, entre eles o tradicional Paroano Sai Milhó, Bonecões Mamulengo, Quabales, Carlos Pitta e o forrozeiro Zelito Miranda, no comando do minitrio Fogo Ardente.

Zelito desfilou cantando sucessos sempre presentes no Carnaval, como "Cometa Mabembe".

Ainda são esperadas outras atrações, como Armandinho e sua Fobica, Baiana System, Alavontê e Adão Negro.

Carlos Pitta levou o samba de roda para a avenida (Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

adblock ativo