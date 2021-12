Filhos de Gandhy pedem saída de mulheres do bloco em respeito a tradição

Tradição é tradição e tem que ser respeitada. Os 69 anos do afoxé Filhos de Gandhy confirmam que esse bloco é apenas para homens e não seria agora quase um septuagenário que seria diferente.

Na saída do bloco foi pedida a saída das mulheres da corda. Mas um associado resolveu dar o turbante para a companheiro, o que fez o afoxé parar o desfile na passarela Nelson Maleiro, no Circuito Osmar, no Campo Grande.

"Nós respeitamos as minas, mas elas precisam respeitar a nossa tradição. Por favor, todas fora do bloco".

Problema resolvido, o "tapete branco" continuou desfilando seu encanto e religiosidade. Esse ano, a agremiação trouxe uma novidade: uma pomba branca gigante.

