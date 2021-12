Fã vai ao Campo Grande para acompanhar último desfile do Harmonia na folia

Harmonia do Samba encerra sua passagem no Carnaval de Salvador nesta terça-feira, 13, no circuito Osmar (Campo Grande). "Vamos fechar com chave de ouro o melhor Carnaval do mundo", afirmou Xanddy, ao arrastar uma multidão de fãs pelo Centro de Salvador.

>> Acompanhe a cobertura em tempo real

Gabriela Val, 41 anos, fez questão de estar no circuito hoje para acompanhar a banda. "É a melhor banda da Bahia, não canso de assisti-los e, no Carnaval, tenho a oportunidade de ficar mais perto dele (Xanddy) no trio", disse.

A fã, que segue o grupo há 20 anos, estava na porta do trio do cantor na concentração antes da saída para a avenida com um objetivo: conseguir mais uma foto com o cantor. E conseguiu. "A foto vai para meu arquivo de lembranças do Harmonia. Tenho chapéu, camisa, CDs, pulseiras e muito mais".

adblock ativo