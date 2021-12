"Eu tô firme e forte, nessa batalha. Eu tô firme e forte, não fujo da raia". Os versos da música "Firme e Forte", do Psirico, tornaram-se o lema de Márcio Victor neste Carnaval.

Após passar por uma cirurgia na noite deste sábado, 14, devido a um quadro de apendicite, ele não 'arregou' e subiu no trio do bloco Inter neste domingo, 15, no circuito Osmar (Campo Grande), que contou com a presença do ator Thiago Abravanel.

Durante a execução da música, o cantor não titubeou e disse para os milhares de foliões: "Eu sou guerreiro, não desisto nunca". Em seguida, agradeceu: "Sem vocês, nada disso seria póssível".

Tudo indicava que o susto e o procedimento médico dariam um fim ao "Xenhenhém" do Psirico, mas o cantor mostra na avenida que tem "Lepo Lepo" de sobra para ser o "todo bom" do Carnaval.

"Um, dois e sai do chão"

Mesmo distante do trio, dava para ouvir o grito de guerra característico do líder do Psirico, que convidava a plenos pulmões o folião para pular.

E muitos se perguntavam: "É ele mesmo quem está vindo aí?". Para quem duvidava, a resposta veio em forma de música e animação.

Parceria

Enquanto cantava o hit "Lepo Lepo", Márcio Victor convidou Léo Santana para subir ao local de destaque do trio e os dois fizeram um dueto. Léo já era cotado para substituir Márcio Victor durante o desfile mas, ao invés disto, vai dividir os vocais durante o percurso.

"Estou feliz de verdade de estar aqui", disse o ex-Parangolé, que apresentou canções de seu repertório, como "Madeira de lei" e "Abana", música de trabalho deste Carnaval.

"Léo, obrigado, me salvou. Humildade é isso. Eu sou brasileiro e não desisto nunca", respondeu Márcio, que afirmou voltar ao circuito nesta segunda, 16, com o bloco As Muquiranas.

Confira o momento em que os foliões cantam Xenhenhém com Márcio Victor:

Thaís Seixas 'Eu sou guerreiro', diz Márcio Victor no trio após cirurgia

