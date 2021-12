Daniela Mercury arrasta pipoca com homenagem a blocos afro no Campo Grande

No último dia de Carnaval em Salvador, o folião pipoca acompanhou o trio da cantora Daniela Mercury no Circuito Osmar (Campo Grande). A atração faz parte da programação do Carnaval sem cordas do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).

Antes de iniciar o desfile, a cantora comentou sobre a homenagem feita aos blocos afro durante a apresentação. “Eu entendo que instituições como Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Didá e Olodum são muitos importantes na luta contra o racismo, além de todo o processo de formação e inclusão proporcionado por esses blocos. Tenho um trabalho de 35 anos construído com as bases de samba afro e samba reggae e hoje estou indo pra rua com repertório muito emblemático, muito forte. É um dia muito emocionante neste Campo Grande”, afirmou.

A cantora baiana acrescentou que "é um prazer fazer parte dessa festa que é feita para o povo que vem de todos os cantos para curtir o Carnaval baiano.

Ainda nesta terça-feira, 5, outras atrações desfilam nos circuitos do Campo Grande, Pelourinho e Barra. Entre elas estão Luiz Caldas, La Fúria e Attooxxa, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). No Largo do Pelô, o grupo Aya Bass, formado pelas cantoras Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna, se apresenta a partir das 20h.

