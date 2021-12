Circuito Osmar tem domingo recheado de estrelas da axé

"Eu tô firme e forte, nessa batalha. Eu tô firme e forte, não fujo da raia". Os versos da música "Firme e Forte", do Psirico, tornaram-se o lema de Márcio Victor neste Carnaval.

Após passar por uma cirurgia na noite deste sábado, 14, devido a um quadro de apendicite, ele não 'arregou' e subiu no trio do bloco Inter neste domingo, 15, no circuito Osmar (Campo Grande).

Durante a execução da música, o cantor não titubeou e disse para os milhares de foliões: "Eu sou guerreiro, não desisto nunca". Em seguida, agradeceu: "Sem vocês, nada disso seria póssível".

Enquanto cantava o hit "Lepo Lepo", Márcio Victor convidou Léo Santana para subir ao local de destaque do trio e os dois dividiram os vocais durante o percurso.

Além de Márcio, outras estrela da axé desfilaram pelo circuito mais tradicional do Carnaval no quarto dia oficial da folia, como o cantor Saulo, que recebeu O Teatro Mágico em seu Pipoca, e a musa Ivete Sangalo.

"Nesses 30 anos de axé, eu agradeço a Deus por ser uma cantora de Carnaval, de cima do trio", disse Ivete, ao embalar o hit "Pre Frente", seguido por "Levada Louca", sucesso da época da Banda Eva. Também levantaram o folião as canções "Tô na rua" e "Tempo de Alegria".

A cantora mandou uma mensage de apoio para Márcio Victor e também para Bell Marques, que desfilou no Circuito Dodô (Barra-Ondina), além de fazer um dueto com Rafa e Pipo Marques, na música de trabalho do Oito7Nove4, "Se você fosse um peixinho".

Clássicos

Com sua simpatia característica, a cantora do Babado Novo, Mari Antunes, desfilou à frente do bloco Papa.

O repertório recheado de clássicos da axé music levantou os foliões. A morena cantou "We are the world", "Nega do cabelo duro", "Raiz de todo o bem" e "Pra Frente", além de arrochar muito, para a loucura dos "marmanjos" na avenida.

Estreia

"Estou muito feliz e emocionada, pois isto é uma realização. E essa galera maravilhosa, que está curtindo o cheiro de Amor na pipoca?". Em sua estreia na avenida à frente da banda Cheiro de Amor, a cantora Vina Calmon demonstrou entusiasmo e energia para puxar o bloco Cheiro.

Mas quem pensa que a cantora apresentou apenas sucessos da história da banda está muito enganado. Com um repertório eclético, ela homenageou diferentes grupos que tiveram e têm destaque nestes 30 anos da axé music. Desde a banda Eva, passando por Luiz Caldas e Netinho, Vina levantou a poeira no circuito.

A loira foi seguida pelo namorado, o cantor Denny, da Timbalada, que puxou um trio independente pelo mesmo circuito.

Festa para a pipoca

A Timbalada arrastou milhares de foliões pipoca com seu trio independente. Denny e sua turma levantaram seus seguidores com sucessos da história do grupo, como "Meia Hora" e "Leva a levada do timbal", além das canções "Ashansú" e "Sou Faraó", de Carlinhos Brown.

Programação

Nesta segunda-feira, 16, a programação continua fervendo no Circuito Osmar. Entre os destaques est]ão Saulo, com sua pipoca, Neto LX, no bloco Inter, Banda Eva, Psirico, com as Muquiranas, Cheiro de Amor, Chiclete com Banana e Igor Kannário, que comanda um trio independente.

Saulo volta à avenida nesta segunda com sua pipoca (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

