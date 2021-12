Carla Perez e Scheila Carvalho se reencontram em trio no centro

O reencontro da ex-loira e ex-morena do Tchan, Carla Perez e Scheila Carvalho, respectivamente, no Carnaval de Salvador 2018, foi um dos momentos mais marcantes durante a passagem da pipoca do Algodão Doce, na manhã deste sábado, 10. O desfile aconteceu no circuito Osmar (Campo Grande), e teve saída às 10h.

Além de marcar presença na folia da garotada, Scheila também foi condecorada por Carla como a Rainha da Pipoca do Algodão Doce. Esse foi o primeiro ano em que o bloco desfilou sem cordas.

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, e os palhaços Patati e Patatá também marcaram presença no trio. Neste domingo, 11, o Algodão Doce retorna ao Campo Grande, a partir das 10h.

