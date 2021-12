Campo Grande: pequeninos e irreverência marcam 3º dia

O terceiro dia de Carnaval no Circuito Osmar, no Campo Grande, foi marcado pela alegria das crianças e a irreverência dos travestidos. A festa neste sábado, 14, começou para os pequenos com o bloco Algodão Doce, comandado por Carla Perez, Todo Menino é um Rei e Pequeno Príncipe. Em seguida, antes de As Muquiranas invadirem a passarela, blocos de samba e fanfarra fizeram a festa dos foliões.

Durante o desfile no circuito mais tradicional da folia baiana, a ex-dançarina do É o Tchan recebeu em cima do trio a cantora Anitta e a dupla de palhaços Patati e Patata. O bloco infantil trouxe a funkeira como rainha e a anfitriã como princesa.

<GALERIA ID=19852/>

Depois da passagem do Algodão Doce, foi a vez dos marmanjos. O primeiro bloco a desfilar foi o da Saudade. A agremiação animou foliões com marchinhas de carnavais antigos, além de versões das músicas mais atuais. Em seguida, o samba tomou conta da avenida com o bloco Canelight e a banda Filosofia de Quintal.

Com fantasias de baianas, todo o humor do bloco de travestidos As Muquiranas invadiu a passarela no começo da tarde sob o comando do Harmonia do Samba. Entonando o famoso grito "Uh é Muquiranas", Xanndy fez os foliões pularem no circuito mais tradicional da folia em Salvador. Durante o desfile, Xanddy parou o trio para que um associado fizesse um pedido de casamento.

<GALERIA ID=19855/>

Ainda passaram pelo Campo Grande o bloco As Kuviteiras, Sarajane com trio independente, Malê de Balê, Muzenza, Didá, Dudu Nobre com o Vem Sambar, entre outros.

Estrelas da Axé Music

A abertura oficial no Circuito Osmar acontece neste domingo, 15, quarto dia do Carnaval de Salvador, a partir das 12h30, com a apresentação dos principais nomes da Axé Music, blocos e as agremiações mais tradicionais da festa.

Entre as atrações estão o Inter com Psirico, que deve cancelar a agenda por conta de um quadro de apendicite do cantor Márcio Victor; Ivete Sangalo com os Corujas; Babado Novo com o bloco Papa; Cheiro de Amor, com a banda Cheiro de Amor, além do afoxés como os Filhos de Gandhi.

