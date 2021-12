Camarote Casa D'Itália é liberado após inspeção da Sedur

O Camarore da Casa D'Itália foi liberada para funcionar neste domingo, 12, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). O espaço tinha sido interditado na manhã de sábado, 11.

Os foliões que adquiriram ingresso para o sábado tem a opção de utilizar no domingo, segunda, terça, ou se preferir, ter o dinheiro de volta. Para as duas opções, o ingresso e a camisa terão que ser apresentados na portaria do camarote ou no local de compra, caso opte pela devolução do valor pago.

Localizado no circuito Osmar (Campo Grande), o espaço voltou a funcionar normalmente a partir das 14hs deste domingo, onde terá shows da banda Ilê Aiyê, que fará três horas de show, Grupo Movimento, Hiago Danadinho e o DJ Sátiro.

