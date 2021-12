Bloco dos Ambulantes desfila no Campo Grande

A folia desta sexta-feira, 13, no Campo Grande começou com o desfile do Bloco dos Ambulantes. Quem anima os foliões do bloco sem cordas é o grupo de samba Sangue Brasileiro.

O ambulante Adonias Ferreira, 19 anos, falou um pouco sobre a experiência do bloco. "O bloco tá massa. Sempre trabalho como ambulante e, hoje, estou aproveitando para vender também. Vou até o final", diz ele que vende cerveja e água na avenida.

