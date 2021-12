Bell Marques puxa trio sem cordas na abertura do Carnaval

Na sua estreia em carreira solo no Carnaval, Bell Marques irá sair sem cordas. O cantor irá puxar o folião no circuito Campo Grande, a partir das 19h20 desta quinta-feira-12.

Ainda no mesmo dia, Bell ainda será uma das atrações de um camarote em Ondina. Esta é a terceira vez que o cantor participa da festa nos espaços fechados. O cantor ainda puxará dois blocos diferentes, um na sexta-feira, 13, em parceria com uma marca de cervejas, e o Camaleão, no domingo, segunda e terça de folia.

