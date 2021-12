Banda Eva celebra 35 anos com antigos vocalistas

A Banda Eva reuniu alguns dos seus antigos vocalistas para comemorar seus 35 anos, durante desfile em trio independente pelo Circuito Osmar (campo Grande - Avenida), nesta terça-feira, 17.

Ao lado de Felipe Pezzoni estavam no trio Ricardo Chaves, Emanuelle Araújo e Marcionílio. Os convidados Buck Jones e Robson Morais, ambos ex-Bandamel, também fizeram parte da festa.

Juntos eles cantaram "We Are Carnaval", música que virou hino do Carnaval baiano.

