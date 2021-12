Atrações ecléticas animam último dia de Carnaval no Circuito Osmar

No Circuito Osmar (Campo Grande) os festejos vão chegando ao fim, e para o último dia de folia, a avenida conta com a passagem de trios independentes. Nesta terça-feira de Carnaval, 5, o circuito terá uma programação diversificada e repleta de atrações principalmente para os foliões pipoca. A partir das 11h30, a avenida recebe as bandas Mudei de Nome, Chiclete com Banana, Lincoln & Duas Medidas, Pegadeira e Gerônimo.

Ricardo Chaves, um dos vocalistas da banda Mudei de Nome, leva aos foliões a lembrança de velhos sucessos, além de trazer no repertório novas canções como a que dá nome à banda e 'Carnavalito'. A novidade fica por conta da banda A Pegadeira, que surgiu no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. A banda estreante no Carnaval, concorre ao título de Banda Revelação do Carnaval 2019.

Com o hit 'Solinho da Rabeta', o grupo promete energizar os foliões no circuito. “É o nosso primeiro Carnaval em Salvador, e a gente vai levar uma energia especial para o público. Vai ser diferente”, declarou um dos vocalistas, Flávio Santos.

