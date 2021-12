Ator recitará poesias no bloco do Ilê Aiyê nesta segunda

O Ilê Aiyê irá sair nesta segunda-feira, 4, no circuito Osmar (Campo Grande), às 19h. Para dar prosseguimento às comemorações dos 45 anos, o bloco conhecido como "O mais Belo dos Belos" convidou o ator Ângelo Flávio para recitar poesias na avenida.

Com o tema "Que bloco é esse? Eu quero saber: 45 anos de Ilê Aiyê", o bloco afro exalará através da poesia, as letras que marcaram história ao longo dos anos. Os textos refletem a importância da musicalidade desde os anos 70 até dos dias atuais, trazendo a conscientização através da cultura e arte.

O ator convidado, Ângelo Flávio é premiado e reconhecido por suas atuações no teatro, cinema e televisão. Além disso, Ângelo ganha destaque como ativista dos Direitos Humanos.

"O objetivo do bloco é trazer para a avenida, a musicalidade exposta para o Brasil, que deu origem a diversos outros subtipos da música baiana. O Ilê Aiyê deu o pontapé inicial para a criação do ritmo, hoje conhecido como samba afro. A fusão do samba tocado nas antigas escolas de samba e blocos de índio de Salvador, aliado ao toque sagrado do candomblé, desaguou na mistura rítmica expressada nos toques da marcação, repique, tamborins, caixa e timbau", diz disse, Antonio Carlos dos Santos Vovô (Salvador, 1952) presidente e fundador do Ilê Aiyê.

