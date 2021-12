As Muquiranas invadem passarela no Campo Grande

Ao comando do Harmonia do Samba, o bloco As Muquiranas invadiu a passarela do Campo Grande, no Circuito Osmar, na tarde deste sábado, 14. Entonando o famoso grito "Uh é Muquiranas", Xanndy fez os foliões pularem no circuito mais tradicional da folia em Salvador.

Vestidos de baianas, figurino do ano, os membros do bloco dançaram muito pagode ao som de grandes sucessos do Harmonia, como "Nova Paradinha" e "Comando".

No meio da passarela, houve um momento inusitado, uma faixa foi mostrada e um pedido de casamento foi feito no meio da folia. "Vou fazer isso com certeza", disse Xanddy ao chamar a futura noiva.

O namorado fez o pedido, com a galera no chão, enquanto a namorada, sem acreditar, assistiu a tudo em cima do trio. E tudo teve final feliz, já que a noiva aceitou o pedido.

