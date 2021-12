Arquibancada no Campo Grande está liberada após reparos na estrutura

A arquibancada para o público assistir desfiles do Carnaval no Campo Grande que tinha sido interditada pela Defesa Civil, na sexta-feira, 9, foi liberada para ocupação do público após passar por ajustes alguns estruturais.

Foram identificadas falhas nas estruturas montadas pela empresa licitada para a instalação. Após reparos realizados, na manhã de ontem, e nova avaliação dos técnicos, as arquibancadas serão liberadas para utilização dos foliões.

Os interessados em acompanhar o Carnaval do Circuito Osmar, no Campo Grande, neste domingo, 11, segunda, 12, e terça, 13, podem obter ingressos das arquibancadas através do site www.safeticket.com.br e nos pontos de venda da Ticketmix, Balcões de Ingressos, South Co, Pida e Acesso Mix. Localizada na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, as arquibancadas abrem a partir das 10h.

Quem comprou ingresso, para sexta e sábador, 10, pode ter o valor da compra restituído, retornando ao balcão de compra de posse do bilhete. Compras pela internet foram automaticamente canceladas e o crédito deve retornar ao cartão do comprador.

adblock ativo