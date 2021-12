Alavontê arrasta milhares de foliões durante Furdunço

Arrastando o maior número de foliões durante a passagem do Furdunço, nesta sexta-feira, 13, o movimento Alavontê reuniu diferentes estilos musicais no Circuito Osmar.

Comandado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Manno Góes, o Alavontê já se acostumou a unir grandes multidões, tanto em seus ensaios quanto durante o Carnaval.

Durante a passagem pela passarela da folia, no Campo Grande, não faltou diversidade musical: o repertório variava de "É o bicho", "Depois que o Ilê passar", "Canto para o Senegal" até "Praieiro" e "Inventando Moda", com performances de Michal Jackson. E eles também não esqueceram do maluco beleza Raul Seixas.

A novidade deste ano é o Pranchão Alavontê, uma modificação no trio em que os músicos ficam mais próximos do público, como se estivessem em um palco.

Pranchão Alavontê permite contato mais próximo com o público

(Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

adblock ativo