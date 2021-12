ACM Neto dança arrocha e pagode com Alinne Rosa

Alinne Rosa levou o prefeito ACM Neto para dançar arrocha em cima de seu trio. Segunda a cantora, ela o convidou e ele disse que ia. Como promessa é dívida, o prefeito estava lá para pagar.

"Esse é o prefeito mais retado da Bahia e do Brasil", disse a cantora, que fez ACM Neto, ou Netinho, como é carinhosamente chamado por seus eleitores, dançar ao som de "Porque Homem Não Chora", sucesso do cantor Pablo.

Não satisfeita, Alinne não deixou o prefeito escapar e emplacou hits do pagode. E o prefeito continuou a dançar ao som do refrão "Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém", do hit "Lá Vem a Zorra", de Igor Kannário.

"Esse momento é único", disse Alinne, antes de deixar o prefeito de Salvador voltar ao camarote e seguir puxando os foliões do bloco Papa pelo Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida)

