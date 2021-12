Convidado pela cantora estreante em carreira solo neste Carnaval Alinne Rosa para subir em seu trio no circuito Osmar, na terça-feira, 17, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), não só arrochou ao lado da moça como aproveitou para capitalizar ainda mais sua popularidade entre artistas e foliões.

Cantou e dançou pelo menos três músicas, entre elas Lá vem a Zorra e Tudo nosso, nada deles, ambas do polêmico cantor Igor Kannário, que um dia antes abarrotou o Campo Grande de foliões pipoca e elogiou publicamente o prefeito por tê-lo apoiado a desfilar.

Disse Igor: "O prefeito é barril!". Ontem, Alinne Rosa cantava: "O prefeito é barril", ao que respondia Neto: "Eu sou barril!". Enquanto se apresentava em cima do trio, Neto era aplaudido e recebia gritos dos foliões.

"Esse é um cara de palavra. Chamei, ele disse que vinha, e veio. Ele é o prefeito mais retado da Bahia e do Brasil", disse Alinne, enquanto Netinho arrochava ao som de Porque homem não chora, do cantor Pablo. Veja as imagens

Jessica Sandes e Redação ACM Neto cai no arrocha e agrada geral

