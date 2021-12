Os sem-corda fazem a alegria da pipoca

Há inúmeras pessoas que investem R$ 500, R$ 1 mil e até R$ 2 mil para sair em um bloco no Carnaval de Salvador. Mas há também os que preferem curtir a folia na pipoca.

E engana-se quem pensa que a razão é financeira. Na verdade, é cada vez mais comum encontrar foliões que, embora tenham condições de pagar para sair em blocos e usufruir de toda a estrutura oferecida, optam por acompanhar os trios independentes.

"Poderia pagar por um abadá, mas gosto de acompanhar vários trios. Acredito que, se todos os blocos fossem sem cordas, o carnaval seria melhor", diz o estudante Pedro Ivo Sena, 26.

Não apenas os foliões, mas há artistas e bandas que têm surfado cada vez mais na onda dos trios independentes ou que baixam as cordas em pelo menos um dia do Carnaval. Saulo Fernandes, Leo Santana, Márcio Victor e as bandas Eva e Araketu são alguns.

Concessão

Segundo o presidente do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), Pedro Costa, a decisão de baixar as cordas é dos blocos. Para isso, é necessário solicitar uma concessão ao Comcar.

"A concessão é liberada para os últimos dias em que eles desfilam. A exigência é que eles sejam puxados pela mesma atração dos dias anteriores", explica.

Pedro Costa afirma, no entanto, que todos devem manter o uso da corda. "A corda não é um instrumento de segregação. É uma medida de segurança para o folião e uma forma de separar um bloco do outro durante o desfile", considera.

O publicitário e pesquisador da história do carnaval, Nelson Cadena, diz que, para abrir mão dos cordeiros, patrocinadores e empresários estabelecem acordos que visam suprir o montante das possíveis vendas dos abadás. "Se todos os blocos dispensassem as cordas, talvez houvesse um impacto na economia que gira em torno da festa", comenta.

Apesar da hipótese levantada, Cadena não acredita nessa possibilidade.

"Sempre houve cordas no Carnaval de Salvador, e acredito, ainda, que elas deveriam ser adotadas em outras festas da cidade, como a Lavagem do Bonfim. Seria uma medida de proteção para as baianas e demais participantes do cortejo", diz.



* Colaborou Fabiana Mascarenhas

adblock ativo