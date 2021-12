Os Mascarados levam irreverência e criatividade para a Barra

Às 22h30 de quinta-feira, 12, tinha de tudo no Farol da Barra: bailarinas, emoctions, Mulher-Maravilha, Chapolin, Peppa Pig, Minnie e várias Ivetes Sangalo. Era o bloco Os Mascarados que pela 16ª vez arrastava uma multidão de foliões fantasiados pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina), no primeiro dia oficial do carnaval.

No Farol, o trio chegou ao som de "Atrás do trio elétrico", de Caetano Veloso. Após várias marchinhas que relembraram os antigos carnavais, foi a vez da cantora Mariene de Castro que cantou sambas conhecidos do repertório dela. A sambista dividiu os vocais com a cantora Amanda Santiago (ex-Timbalada).

No chão, o público criativo acompanhava o bloco, um dos últimos a desfilar na noite desta quinta. O trio de amigos goianos Messala Xavier, 34, Rafael Sá, 29, e Júlio Ávila, 29, aproveitaram a folia para homenagear um ídolo em comum: a cantora Ivete Sangalo.

Gastaram, no total, R$ 600 para fazer uma fantasia igual a um dos figurinos usados pela cantora baiana, na recente gravação do DVD dela de 20 anos. "Sou muito fã dela. Ficamos na cola da costureira para sair igualzinho", contou Messala.

O administrador Victor Portela, 30, caprichou no forninho de mentira que levou para a avenida. Ele foi fantasiado de Giovana do forninho - uma menina que apareceu em vídeo recente no Youtube com quase 2 milhões de visualizações, dançando funk, quando o forno da casa em que mora cai. "Fui eu que fiz tudo. Eu sou a Giovana que segura o forninho direito", brincou Victor.

Em grupo, 16 amigos formados em Artes Cênicas decidiram sair de emoctions - figuras utilizadas nas redes sociais como o Whatsapp para demonstrar sentimentos. "A gente já saiu de santo, banheiro, supermercado. Dessa vez, escolhemos os emoctions porque representa a atualidade, a tecnologia, com uma pegada divertida", ressaltou o ator Bruno Sousa, 28.

A advogada Léa Brito, 46, alugou uma fantasia de Mulher-Maravilha. "Mas eu incrementei, com a peruca e acessórios", destacou. Ela contou, ainda, que acompanha Os Mascarados desde o início. "É um bloco que a gente não precisa pagar. Eu adoro. É todo mundo livre, sem preconceito. Todo mundo se respeita", afirmou.

Campanha

O bloco apoiou a campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) "Vá na moral ou vai se dar mal - violência contra a mulher é crime". Outras ações estão previstas para este Carnaval, dentre elas as manifestações de apoio do Bloco Afoxé Filhos de Gandhy, da Banda Didá e a participação no Bloco Antibaixaria, que sairá na próxima segunda-feira, na Mudança do Garcia.

