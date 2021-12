Os irmãos Rafa e Pipo Marques vão pilotar o bloco Banana Coral

Rafa e Pipo nasceram em um ambiente musical. Quando crianças, o trio elétrico era o quintal dos dois garotos, que cresceram em meio ao som dos acordes da axé music entoados pelo pai, o cantor Bell Marques. Seis anos depois da estreia no Carnaval de Salvador, os dois estão, pouco a pouco, deixando a marca do trabalho na história da maior festa de rua do mundo.

Rafa e Pipo são jovens, mas já encaram a tarefa de representar a nova geração da axé music com seriedade. O objetivo é manter a chama do ritmo acesa, mas sem cair na mesmice. “Conhecemos a história do axé e da música baiana porque vivemos de perto boa parte dela desde pequenos, e sabemos da real responsabilidade de manter a chama acesa”, disse Rafa.

E o resultado dos seis anos de carreira é o bloco Banana Coral, um dos mais procurados pelo público jovem. Por causa disso, os dois sentem-se responsáveis por fazer a alegria dos foliões. “Ficamos muito felizes com a identificação que o público jovem criou com a gente, nosso som e nosso bloco. Temos uma responsabilidade dupla na festa, já que o Banana Coral recebe muitos foliões de primeira viagem. Ficamos contentes por garantir que o primeiro Carnaval deles seja inesquecível e positivo”, pontuou Pipo.

Apesar de estarem habituados com o ambiente da folia, comandar um trio elétrico sozinhos ainda é uma emoção para os garotos. “Sentimos um frio na barriga muito grande”, afirmou Rafa.

O tempo de carreira dos dois ainda é pequeno se comparado aos grandes nomes da axé music. No entanto, eles já conseguem perceber uma evolução como cantores. “Acho que evoluímos muito. É visível nosso avanço e nosso crescimento enquanto artistas. Hoje, temos um controle maior do que fazemos”, disse Pipo.

A maior referência dos dois, claro, é o pai, Bell Marques. Herdar essa bagagem musical gerou, no início, comparações. Para eles, no entanto, isso não foi um problema. “Sabíamos, desde quando lançamos a banda, que as comparações existiriam, por mais injustas que fossem, até porque nosso pai tem quase 40 anos de carreira! Mas nos acostumamos e estávamos preparados para isso também”, contou Pipo.

A dupla desfila no Banana Coral na sexta-feira (24) e sábado (25) de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina). No domingo (26), eles tocam para o folião pipoca, no mesmo local. Os meninos ainda se apresentam nos camarotes Skol, no dia 23, e Nana, no dia 28. No meio da folia, eles ainda vão desembarcar em Recife, para uma apresentação no camarote Parador, em Recife, no dia 27.

Assim que o Carnaval acabar, Rafa e Pipo já programam o lançamento do primeiro DVD da carreira, gravado no final de 2016. É um projeto bem ousado e será o principal foco depois do Carnaval, segundo eles.

Na cola do artista

Bloco: Banana Coral

Data: 25 e 26 (sexta-feira e sábado)

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

O bloco Banana Coral nasceu juntamente com o lançamento da carreira da dupla Rafa e Pipo, há seis anos. Hoje, ele é um dos mais procurados pelo público entre 16 e 30 anos de Salvador

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA Rafa e Pipo

SÁBADO Rafa e Pipo

Bloco: Pipoca (SEM CORDAS)

Data: 26, domingo

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA Rafa e Pipo

